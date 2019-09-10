РИАМО - 10 сен. В России порядка 20,1 миллиона человек, или 45,5% специалистов, могут оказаться без работы к 2030 году из-за роботизации труда, пишет во вторник газета «Известия».
Специалисты РАНХиГС провели исследование, в рамках которого была оценена доля однообразных действий работников в различных отраслях. В тех сферах, где выявили наибольшее их количество, автоматизацию работы, скорее всего, будут проводить в первую очередь.
Как свидетельствуют полученные в ходе исследования данные об автоматизации некоторых рабочих процессов, к 2030 году без работы могут остаться 45,5% жителей страны. Но так может произойти, если всех сотрудников заменить одномоментно, однако технически это невозможно, так что процесс автоматизации растянется.
«Правильно говорить именно о подверженности автоматизации. Но то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра. Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции», - отметил автор работы, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов.
В исследовании уточняется, что одним из процессов торможения автоматизации рутинной работы может стать введение дополнительных налогов на роботов, а также переход на четырехдневную рабочую неделю.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии