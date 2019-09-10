РИАМО - 10 сен. В России порядка 20,1 миллиона человек, или 45,5% специалистов, могут оказаться без работы к 2030 году из-за роботизации труда, пишет во вторник газета «Известия».

Специалисты РАНХиГС провели исследование, в рамках которого была оценена доля однообразных действий работников в различных отраслях. В тех сферах, где выявили наибольшее их количество, автоматизацию работы, скорее всего, будут проводить в первую очередь.

«Оказалось, что роботам можно поручить бо́льшую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе (под риском автоматизации находятся 73% занятых здесь), обрабатывающих производствах (60%), сельском и лесном хозяйстве (58%), розничной торговле (53%) и добыче полезных ископаемых (51%)», - говорится в статье.

Как свидетельствуют полученные в ходе исследования данные об автоматизации некоторых рабочих процессов, к 2030 году без работы могут остаться 45,5% жителей страны. Но так может произойти, если всех сотрудников заменить одномоментно, однако технически это невозможно, так что процесс автоматизации растянется.

«Правильно говорить именно о подверженности автоматизации. Но то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра. Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции», - отметил автор работы, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов.

В исследовании уточняется, что одним из процессов торможения автоматизации рутинной работы может стать введение дополнительных налогов на роботов, а также переход на четырехдневную рабочую неделю.