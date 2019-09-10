РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 10 сен. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Дзержинского Людмила Иванова 19 сентября проведет личный прием предпринимателей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Девятнадцатого сентября состоится прием врип главы городского округа Дзержинский Людмилы Ивановой с представителями малого и среднего предпринимательства с целью обсуждения актуальных вопросов и предложений, возникающих при ведении предпринимательской деятельности. Он продлится с 16:00 до 19:00», – говорится в сообщении.

Прием пройдет в зале заседаний городской администрации по адресу: улица Спортивная, дом №20А.

Записаться на прием можно по телефону: 8(495)551-41-55.