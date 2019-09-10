РИАМО - 10 сен. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должностей почти 30 высших должностных лиц правоохранительных органов, а также произвел новые назначения, пишет во вторник газета «Коммерсант».

В частности, в отставку отправили старшего помощника председателя СКР по особым поручениям Игоря Комиссарова, курировавшего вопросы защиты прав детей, руководителей ГСУ СКР по Крыму Михаила Назарова и СУ СКР по Дагестану Сергея Дубровина. Уволен также и первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев.

«Одновременно в минувшую субботу президент произвел и новые назначения. Прокурором Москвы стал госсоветник юстиции второго класса Денис Попов, ранее возглавлявший надзорное ведомство в Дагестане. В республике его сменил старший советник юстиции Алексей Ежов», - отмечает газета.

Следственное управление СКР по КЧР возглавил Николай Щепкин, много лет проработавший в столичных правоохранительных органах и имеющий на своем счету ряд раскрытых громких преступлений. Последняя его должность — заместитель руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

МВД Крыма возглавил Павел Каранда. Кроме того, новый начальник назначен в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве — им стал Андрей Янишевский. Его предшественник, Юрий Девяткин, был уволен после вызвавшей большой общественный резонанс истории с журналистом Иваном Голуновым.