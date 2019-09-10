РИАМО – 10 сен. Минпромторг предложил существенно повысить утилизационный сбор на автомобили в РФ с 1 января 2020 года, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили», - отмечает издание.

Индексация ставок утильсбора нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин. Повышение ставок призвано сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления России в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок, а локализованным в РФ автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии. Компенсация происходит автоматически при каждом увеличении сбора.

В 2016 году утилизационный сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году сбор был еще раз повышен с 1 апреля, в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%. После этого увеличились и цены на автомобили.

Повышение ставок утильсбора в 2019 году, по оценкам Минпромторга, в среднем составит около 80%, сообщил один из источников газеты. Другие собеседники уточнили, что индексация вновь будет неравномерной. Так, на легковые автомобили рост составит в среднем 110%, минимальной индексация будет для машин с объемом двигателя меньше литра (около 46%), максимальная — с двигателем более 3,5 литров (145%).

Сергей Удалов из «Автостата» считает, что на фоне снижения доходов населения резкое повышение цен отпугнет покупателей, поэтому ряд концернов пойдет на постепенное повышение — в целом на 2-4%.