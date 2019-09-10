РИАМО - 10 сен. Популярный рэпер Тимати удалил с YouTube клип «Москва» после шквала критики со стороны пользователей, которые посчитали песню заказной и поставили ролику миллион дизлайков.

Клип был опубликован на YouTube 7 сентября, когда Москва праздновала День города и готовилась к выборам в Мосгордуму. В ролике показывают знаковые места столицы, а рэперы Тимати и Гуф рассказывают о жизни в Москве и поздравляют ее с днем рождения. В частности, исполнители признаются, что не ходят на митинги и «не втирают дичь», а также готовы «хлопнуть» бургер за здоровье мэра Сергея Собянина. Слушатели упрекнули рэперов в продажности и «лакействе».

«Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», - написал Тимати в Instagram.

Исполнитель добавил, что не ставил цели разозлить такое количество людей и признался, что шумиха вокруг клипа ему не нужна.

«Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал», - написал рэпер.

Гуф также обратился к публике через Instagram. В своем видеообращении исполнитель отметил, что не ожидал такой волны негатива. Гуф добавил, что не знал о выборах в Москве и вообще не следит за политической ситуацией в стране.

«Я вписался в это вообще на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем. <…> Я повелся. Я ни копейки с этого не получил, клянусь. <…> Развели меня, подставили», - сказал Гуф.

Он также извинился перед слушателями и признался, что гордится молодежью, которая разбирается в политике.