РИАМО - 10 сен. Длина предшественницы МЦК - Московской окружной железной дороги (МОЖД) составляла более 54 километров, на путях располагались 14 станций, на которых находились 19 зданий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В архитектурно-инженерный комплекс Окружной дороги вошли четыре больших и 68 малых мостов, 30 путепроводов, а также жилые дома для железнодорожных служащих и сооружения технического назначения. Все пассажирские постройки находились с внутренней стороны кольца, а товарные платформы и станционные пути — с внешней», - говорится в сообщении.

Первые планы о строительстве МОЖД появились еще во второй половине XIX века, но тогда проект закрыли из-за его нецелесообразности, к планам пришлось вернуться после транспортного коллапса в конце XIX века. Инженерный проект выбирали в ходе конкурса — комиссия рассматривала 13 вариантов. В марте 1898 года министерством путей сообщения был утвержден окончательный проект новой железной дороги.

Согласно его плану, двухпутная кольцевая дорога протяженностью 54,4 километра проходила за чертой города и была связана со всеми железнодорожными артериями Московского узла 22 однопутными ветвями. Изначальная стоимость проекта оценивалась в 55 миллионов рублей, но расходы удалось сократить до 38,7 миллиона.

Строительство МОЖД началось в 1903 году и закончилось через пять лет. Первый поезд прошел по кольцу 19 июля 1908 года. Окружной дороге удалось разгрузить подъездные пути к столичным вокзалам.

Благодаря новой системе грузооборот вырос в несколько раз. К дороге один за другим примыкали новые пути, связывавшие ее с заводами и фабриками.

Но для пассажирских перевозок такая система была неподходящей: расцепка состава занимала довольно много времени, и поездка получалась долгой. Кроме того, дорога проходила намного дальше от центра, чем предполагалось на этапе планирования: привлечь внимание к окраинам не удалось.

Билеты стоили недешево — тарифная система не была продумана. Пассажирские перевозки отменили уже через четыре месяца после запуска движения по Окружной.

В мае 1909 года тарифы скорректировали, и горожане смогли пользоваться железнодорожным кольцом. До 1917-го рабочие ездили по ней на прилегающие к кольцу предприятия — те, которыми дорога обросла в годы промышленного подъема.

Малое кольцо МЖД, разорванное в 2010 году из-за строительных работ близ станции метро «Лефортово» и потому остановившееся, преобразили за четыре года. Для осуществления уникального проекта были проведены масштабные работы: линию электрифицировали, пути и мосты реконструировали, а сохранившиеся исторические здания отреставрировали.

Сегодня МЖД — один из ключевых элементов нового транспортного каркаса города. В ближайшем будущем она станет частью еще одного мегапроекта — Московских центральных диаметров (МЦД), которые свяжут систему метрополитена с пригородным сообщением благодаря реконструкции сквозных радиальных железнодорожных линий. Движение по МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск) откроют уже в конце 2019 — начале 2020 года.