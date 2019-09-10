РИАМО - 10 сен. Старший мастер цеха ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики АО «Воскресенские минеральные удобрения» Дмитрий Салов стал абсолютным победителем благотворительного забега «Пульс Добра», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Пульс добра» – легкоатлетического соревнования, которое уже несколько лет проходит в Коломне в рамках международного спортивного проекта Russia Running «Бегом по Золотому кольцу».

«Химик повторил успех прошлого года, вновь финишировав первым на дистанции 21,1 километра. В этом году участниками яркого спортивного события, направленного не только на популяризацию спорта, но и сбор средств для детей-сирот, стали около 2 тысяч любителей бега из разных уголков страны», - говорится в сообщении.

Участники забега состязались на дистанциях 3, 10 и 21,1 километра, маршрут пролегал через исторический центр города. Кроме того, для юных бегунов были предусмотрены детские забеги на 300 и 600 метров. Участниками специальных стартов стали около 200 детей-сирот и детей с особыми потребностями более чем из 20 социальных учреждений России.

Салов показал лучшее время на полумарафонской дистанции. Это расстояние он преодолел за 1 час 13 минут и 25 секунд.

На финише победителя приветствовал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, а также специальные гости праздника – известная певица и телеведущая Юлианна Караулова и группа «Градусы».

«Несмотря на то, что забег в Коломне был благотворительным, в нем участвовало большое число профессиональных спортсменов, поэтому я очень рад, что мне удалось победить и пополнить список трофеев химкомбината еще одной медалью. Сотрудники нашего предприятия всегда отличались любовью к спорту, поэтому я не сомневаюсь, что перечень достижений химиков с каждым днем будет только возрастать», - отметил Салов.