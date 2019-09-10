РИАМО - 10 сен. В столичном районе Ростокино строится храм во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, монолитные работы планируется завершить к концу октября, полностью закончить строительство рассчитывают в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«На сегодняшний день больше чем наполовину выполнены монолитные работы. Строители постепенно приближаются к устройству барабана. Основная задача – до конца года закрыть контур здания, чтобы в зимнее время начать внутреннюю отделку помещений. Полностью завершить строительство храма планируется в 2020 году», - сказал руководитель департамента градполитики Сергей Левкин.

Главный куратор программы строительства православных храмов в Москве, советник мэра столицы и патриарха Московского и всея Руси, депутат Госдумы Владимир Ресин добавил, что храм возводится на средства, предоставленные Мордовским землячеством.

Обеспечение финансирования храма взял на себя недавно созданный благотворительный Фонд поддержки строительства храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве.

«Сегодня, 10 сентября, должно состояться второе заседание попечительского совета, на котором будет принята дорожная карта поэтапного ведения строительных работ и работ по благоукрашению храма», - подчеркнул Ресин.

Северо-Восточный административный округ является одним из лучших примеров реализации программы строительства православных храмов в Москве. Шесть храмов в СВАО уже ввели в эксплуатацию, в активной стадии строительства находятся три объекта, еще на одной площадке работы только разворачиваются, в стадии проектирования сейчас находятся пять объектов.

Кроме того, в СВАО проводится реставрация храма Рождества Богородицы в Бутырской слободе и храма Живоначальной Троицы в 1-м Рижском переулке.

Программа строительства православных храмов в Москве реализуется исключительно на пожертвования. Для сбора средств создан специальный благотворительный фонд.