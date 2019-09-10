РИАМО - 10 сен. Подмосковные полицейские задержали в Ногинске троих местных жителей в возрасте от 23 до 50 лет по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что задержанные являются близкими родственниками. Злоумышленники продавали наркотические средства через интернет-магазин бесконтактным способом.

«После того, как клиенты оплачивали покупку запрещенных веществ и присылали подтверждения об оплате наркотиков, им на телефон приходила информация о месте их закладки», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

В ходе личного досмотра и осмотра мест проживания подозреваемых было обнаружено 13 свертков с порошкообразными, комкообразными и растительными веществами. По результатам исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином, наркотическими средствами – метилэфедроном и гашишем, общая масса которых составляет около 300 граммов.

«Кроме того, в телефоне одного из задержанных обнаружены фотографии с указанием географических координат мест хранения наркотических средств. В результате осмотра мест происшествий оперативниками обнаружено два тайника, в которых хранились свертки с амфетамином», – добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 30, статье 228.1 «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.