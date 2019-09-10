РИАМО - 10 сен. В саду «Эрмитаж» 21 и 22 сентября отпразднуют 250-летний юбилей известного российского баснописца Ивана Крылова, в эти дни можно будет посмотреть спектакли по мотивам басен, посетить мастер-классы и литературные чтения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гостям фестиваля мы хотим показать, что классика русской литературы остается актуальной даже спустя века: многие крыловские сюжеты можно встретить и в наши дни, но в более современных декорациях. Иван Андреевич — один из лучших баснописцев в истории, автор более 200 басен, друг Пушкина, величайший представитель своего жанра, литератор, которого до сих пор любят и дети, и взрослые», — сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Главной площадкой фестиваля станет «Открытая библиотека» неподалеку от главной сцены сада. Там горожане будут встречаться с писателями, художниками, режиссерами, поэтами и журналистами.

Рядом откроется «Живая редакция». Преподаватели факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова познакомят всех желающих с историей сатирического журнала «Почта духов».

Также посетителям представиться возможность сыграть в мини-спектаклях на площадке «Кабинет Крылова» — на ней будет работать «Живой театр». В одной из беседок воссоздадут рабочую комнату писателя, гостей в ней будет принимать сам виновник праздника — его роль исполнит актер. С ним можно будет сфотографироваться.