РИАМО - 10 сен. Девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Подмосковье за минувшие сутки, находки сделали в Одинцовском округе и Щелкове, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Девятого сентября в 15:50 от оперативного дежурного ЕДДС Одинцовского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении восьми артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны по адресу: Одинцовский округ, деревня Скоротово», - говорится в сообщении.

Угрозы для населения данные боеприпасы не представляют. Уничтожение боеприпасов запланировано на вторник.

Еще одну находку сделали накануне вечером в СНТ «Энергостроитель» на территории городского округа Щелково.

«Поступило сообщение об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами полиции», - добавляется на сайте.

Изъятие и уничтожение боеприпаса планируют провести во вторник.