РИАМО - 10 сен. В «Лужниках» 21 сентября пройдет финал первой спартакиады «Моспром», в соревнованиях примут участие более 700 человек, все они сотрудники промышленных предприятий и представители профильных вузов города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Спартакиада нацелена не только на развитие корпоративного спорта среди работников московских предприятий, но и на обмен опытом, объединение совершенно разных отраслей промышленности — от машиностроения до нанотехнологий. Уверен, что финал спартакиады станет большим праздником для столичных профессионалов такой важной сферы, как промышленность», — сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он добавил, что в отборочных турах спартакиады приняли участие более 100 предприятий и 14 вузов Москвы — это почти 3 тысячи человек, представляющих свыше 20 различных отраслей.

Спартакиада включает в себя соревнования по шести видам спорта: легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису и шахматам. В них принимают участие работники предприятий, а также студенты инженерных специальностей.

Церемония открытия финального дня спартакиады начнется в 10:00. С 10:30 до 15:00 в «Лужниках» будут проходить спортивные соревнования и работать развлекательные площадки. Гости турнира смогут поиграть в аэрохоккей, настольный футбол, классики, дартс и мини-гольф, попрыгать на батуте и заняться кроссфитом.

С 13:00 до 13:45 для всех желающих пройдут мастер-классы от именитых спортсменов по шахматам, футболу и баскетболу. В 15:00 на главной сцене начнется концерт, в котором примут участие известные диджеи и звезды отечественного шоу-бизнеса. Награждение победителей начнется в 15:45.