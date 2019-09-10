РИАМО - 10 сен. На площади перед детским музыкальным театром имени Наталии Сац в Москве 14 сентября в 12:00 состоится фестиваль «Эколаборатория», мероприятие, организованное региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы», посетят более 2 тысяч семей с детьми, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главным событием станет конкурс на лучшее изделие, выполненное из перерабатываемого мусора. Состязание пройдет в трех номинациях: «ЭкоОбраз» (костюмы из вторсырья и бытовых отходов), «Вторая жизнь упаковки» (поделки из пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, картона, лент, проволоки) и «Дачные шедевры» (арт-объекты из вторсырья с пояснениями, как именно можно использовать отходы на даче)», - говорится в сообщении.

На фестивале запланированы мастер-классы, посвященные повторному использованию пластика, бумаги, стекла и другого вторсырья. Также для гостей выступят творческие коллективы, а на территории будет работать полевая кухня.

В Москве около 149 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают 376,1 тысячи детей. За последние 10 лет число таких семей в столице выросло более чем в два раза.

Каждой семье с тремя и более детьми предоставляют льготы на оплату услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт. Они имеют право бесплатно получать лекарства, ездить в общественном транспорте и не платить за пользование городскими парковками. Родители освобождены от оплаты за содержание детей в детских садах, а школьники получают бесплатное двухразовое питание.