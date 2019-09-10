РИАМО - 10 сен. Столичный комитет по туризму запустил официальные аккаунты Москвы в китайских социальных сетях WeChat и Weibo, в первой публикации подписчикам рассказали о праздновании Дня города в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В первую очередь аккаунты созданы для удобства китайских туристов, особенно для тех, кто путешествует самостоятельно.

«На страницах будут публиковаться практические советы для туристов — от выбора места проживания до рейтинга лучших ресторанов, баров и музеев. Также добавят подробные сведения о московских достопримечательностях и развлекательных местах, чтобы туристам было проще ориентироваться в городском пространстве», - говорится в сообщении.

Также на страничках будут публиковаться статьи об истории и культуре города, современной жизни москвичей и последние новости столицы. Таким образом, китайцы будут получать необходимую информацию и грамотно планировать свои поездки, не выходя при этом за рамки привычных форматов.

С каждым годом в Москву прибывает все больше и больше китайских туристов. Так, в 2018 году количество путешественников из КНР увеличилось более чем на 20% и составило по итогам более 803 тысяч человек.