РИАМО - 10 сен. В кинотеатре сети Москино «Космос» 16 сентября состоится вечер финского танго, гости увидят выступление полуфиналистов чемпионата мира по танго и посмотрят документальную ленту о развитии уникального вида танца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фильм Габриэлы Апаричи Tango Suomi представят актеры Пертти Мустонен и Антонио Мария Фалькао, начало показа в 20:20, до этого в кинотеатре запланирована культурная программа.

«В 19:40 вечер откроет аргентинский певец Чино Лаборде вместе с Solo Tango Orquestra. Также в программе танцевальное выступление Анастасии Макаровой и Эрнана Сауседо — полуфиналистов чемпионата мира по танго — 2019», - говорится в сообщении.

Tango Suomi — документальный фильм о финском танго, танцевальном стиле, который создавался на протяжении 100 лет. Впервые в Финляндии танго было исполнено 7 февраля 1913 года в театре «Аполло» в Хельсинки, а в 1950-х оказалось на пике популярности. Сегодня этот особенный танец стал неотъемлемой частью культуры страны.

В фильме про финское танго расскажут кинорежиссер Мика Каурисмяки, легенды финского рока Туомари Нурмио и Маури Антеро Нумминен, преподаватели и исполнители танго. Ленту покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.