РИАМО - 10 сен. С момента открытия музей ВДНХ посетили более 20 тысяч человек, музей был открыт 1 августа к юбилею выставки, создание музея – часть программы возрождения ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Правительство Москвы последовательно ее (программу возрождения ВДНХ - ред.) реализует с 2014 года, и результаты сегодня очевидны. К своему 80-летию весь ансамбль преобразился. 7 и 8 сентября обновленная территория Выставки стала одной из главных площадок празднования Дня города, а макеты знаменитых павильонов украсили Тверскую улицу», — сказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В музее посетители смогут найти репродукции из архивов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и частных коллекций, архивные документы и фотографии, а также архитектурные артефакты, найденные во время реставрации исторических павильонов.

Для детей в музее созданы интерактивные элементы, они могут складывать пазлы, угадывать, какую республику символизирует та или иная скульптура фонтана «Дружба народов», а взрослые — изучать исторические документы, наряды 1930-х годов и смотреть отрывки из фильмов, снятых на территории ВДНХ.

Концепция музея была сформирована с учетом мнения более 146 тысяч горожан, высказавших свои предложения в проекте «Активный гражданин».

Основная экспозиция поделена на пять разделов. Раздел «Дружба народов» рассказывает о вкладе представителей разных республик СССР в становление ВДНХ и об именитых зарубежных гостях, посещавших выставку. В «Смотре побед» можно узнать о жизни страны в послевоенные годы, о достижениях в сельском хозяйстве, тяжелой промышленности и других отраслях.

В разделе «Всенародный университет» в центре внимания — история научных прорывов страны. В «Городе чудес» можно получить информацию об архитектурных жемчужинах комплекса. Раздел «Один день на выставке» поведает о том, чем привлекала москвичей ВДНХ в разные эпохи.

Музей заработал 1 августа 2019 года. Открытие приурочили к 80-летию ВДНХ. До 8 сентября включительно москвичи и туристы могли посещать его бесплатно. С 9 сентября стоимость стандартного входного билета составляет 100 рублей, льготного — 50 рублей. Музей работает ежедневно, кроме понедельника.