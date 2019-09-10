РИАМО - 10 сен. В Москве и Московской области во вторник воздух прогреется до 26 градусов, в этот день не ожидается осадков, такая погода благоприятна как для метеозависимых людей, так и для полностью здоровых, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на западной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве ожидается 23-25 градусов, по области 21-26 градусов. Ветер переменный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

По мнению синоптиков, такая погода благоприятна как для метеозависимых людей, так и для полностью здоровых.

Несмотря на то, что атмосферное давление долгое время сохраняется высоким, метеочувствительные люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями по-прежнему могут испытывать головные боли, боли в груди и скачки артериального давления.

«Профилактика состоит в соблюдении рекомендаций врача, прием лекарственных средств, нормализующих артериальное давление, стараться соблюдать режим труда и отдыха, полезны спокойные, не нагрузочные прогулки на свежем воздухе», - говорится в сообщении.