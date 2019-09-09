РИАМО - 9 сен. Львенка изъяли из гаража на проспекте Мира в Москве, по данному факту начата проверка, хозяин гаража доставлен в отдел полиции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В понедельник в полицию поступило сообщение о нахождении дикого львенка в одном из гаражей на проспекте Мира. Хозяином гаража оказался 32-летний местный житель, который не смог представить документы на животное.

«Он был доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка, животное передано в центр передержки животных», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, львенка осмотрит ветеринар.

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