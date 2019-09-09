РИАМО - 9 сен. 14 сентября в Серпухове состоится фестиваль «Русская опера у стен монастыря», в рамках которого «Геликон-опера» представит спектакль «Мазепа» Петра Чайковского в постановке Дмитрия Бертмана, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«Играть спектакли в Серпухове – это огромное счастье! Здесь всё дышит атмосферой настоящей Руси – удивительной красоты монастыри и соборы, старинные постройки. Мы влюбились в этот город и с радостью возвращаемся», – сказал художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман.

Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» организован под эгидой губернаторской программы «Наше Подмосковье» по благословению полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Его постоянным партнером и участником является театр «Геликон-опера»

Худрук театра Бертман заверил, что этот спектакль под открытым небом станет уникальным. Перед зрителям предстанут ведущие солисты и артисты хора, а также симфонический оркестр, руководить которым будет главный дирижер «Геликон-оперы» Валерий Кирьянов.

«Мы относимся с особой ответственностью к проекту «Русская опера у стен монастыря», поскольку он проходит по благословению митрополита Ювеналия и должен быть безукоризненным по наполнению. Однако мы видим, что великое наследие нашей культуры - русская опера - пронизано христианскими мотивами, содержит глубокий нравственный смысл», — подчеркнула министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Она также подчеркнула, что «Мазепа» — это крайне интересное и сложное произведение, которое не так уж часто исполняют.

В спектакле в Серпухове будут задействованы солисты театра — Михаил Никаноров (Мазепа), Ольга Щеглова (Мария Кочубей), Иван Гынгазов (Андрей), Александр Киселев (Кочубей), заслуженная артистка России Лариса Костюк (Любовь Кочубей), Алексей Егоров (Орлик) и Иван Волков (Искра).