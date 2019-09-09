РИАМО – 9 сен. Нарушения в содержании семи жилых многоквартирных домов в Московской области зафиксированы сотрудниками Госжилинспекции региона в ходе внеплановых выездных проверок по обращениям жителей Наро-Фоминска, Лобни, Долгопрудного, Одинцова и Щелкова, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«При проверке дома №17 по улице Ленина в Лобне жилищные инспекторы установили, что ООО «ПИК-Комфорт» содержало отмостку здания в неудовлетворительном состоянии: она оказалась местами разрушена. Тем временем ООО УК «ЖилКомСервис-Долгопрудный» содержало в неудовлетворительном состоянии цоколь дома №16 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, а именно, допустило повреждение штукатурно-окрасочного слоя», – отмечается в сообщении.

Локальное разрушение бетонного покрытия, наличие трещин в отмостке и частичные повреждения поверхности цоколя дома №82 на Можайском шоссе в Одинцове выявлены в ходе проверки деятельности управляющей компании АО «УЖХ».

В то же время выяснилось, что ООО «Паритет» из Щелкова своевременно не устранило разрушения между цоколем и отмосткой многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Сиреневая, дом №5б.

При осмотре фасада дома №13 по улице Ленина в Наро-Фоминске, управляемого ООО «УК ЖКХ», инспекторы зафиксировали частичное разрушение штукатурного слоя в нижней части цоколя, а также наличие граффити на стенах. Также была проверена деятельность ООО «УК «Мальково» по управлению жилыми домами №2 и №6 по улице Карла Маркса.

«В ходе проводимых проверок инспекторы выявили на отмостках наличие следов растительности, щели и трещины, местные разрушения штукатурно-окрасочного слоя цоколей вышеуказанных домов», – поясняется в материале.

Всем организациям по итогам проведенных проверок незамедлительно выданы предписания об устранении выявленных разрушений, проведении работ по восстановлению цоколей и отмосток домов, поскольку целостность именно данных архитектурных элементов необходима для защиты фундамента и подвала от влажности во время дождей и таяния снега.

При контрольных проверках жилищные инспекторы убедились в том, что в результате вмешательства Госжилинспекции цоколи и отмостки жилых многоквартирных домов отремонтированы, работы по исполнению предписаний выполнены в полном объеме, все нарушения устранены.