РИАМО – 9 сен. Прокурор Москвы обратился с иском к представителям оппозиции в суд, по некоторым данным, суть претензий может касаться проведения и участия в незаконных акциях в столице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Среди ответчиков — Алексей Навальный и кандидаты, которых не допустили к выборам в Мосгордуму, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Илья Яшин, Владимир Милов и Иван Жданов. Кроме того, в иске фигурируют глава штаба Навального Олег Степанов и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

«Примечательно, что это уже шестой иск к Навальному и его соратникам в связи с митингами. Ранее в суд обратились «Мосгортранс», «Автодор», Московский метрополитен, служба «М-Такси» и владелец ресторана. Суммарная сумма претензий превышает 13 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Акции протеста в Москве начались после отказа в регистрации некоторым кандидатам в депутаты на выборах в Мосгордуму, которые прошли 8 сентября. После этого прошел целый ряд санкционированных и несанкционированных акций протеста.

Так, 27 июля в центре Москвы прошел несанкционированный митинг. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения в ходе данной публичной акции были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков в Следственном комитете возбудили уголовное дело.

Кроме того, 31 августа прошло шествие «Против политических репрессий». По данному факту столичная полиция возбудила дело о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.