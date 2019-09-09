РИАМО - 9 сен. Тарифное регулирование привело к тому, что у некоторых жителей Одинцовского городского округа снизятся тарифы на водоотведение, а также сохранились на прежнем уровне тарифы на водоснабжение, говорится в сообщении комитета по ценам и тарифам Московской области.

Такого успеха удалось добиться с помощью консолидации объектов инфраструктуры ЖКХ и переходу на единые тарифы.

«У граждан, которым ранее услугу по водоотведению оказывали такие организации как ОАО «Барвиха», ОАО «РЭП Голицино», ОАО «РЭП «Ершово», ОАО «РЭП «Жаворонки», ОАО «ЖКХ «Наро-Осановское» и ОАО «РЭП «Немчиновка» тариф на водоотведение снизятся на 3,66%», - говорится в сообщении.

В данном случае снижение тарифов на водоотведение коснется более 65 тысяч человек. Они получат первые платежки со сниженными тарифами уже в сентябре.

«Это не единственное снижение тарифов для Одинцовского городского округа - ранее комитетом были установлены тарифы на холодное водоснабжение для ООО «Теплосервис-М», - отмечается в материала.

Данная компания вела работу по неустановленному тарифу на питьевую воду в размере 61,02 рублей за кубометр. В итоге, этот тариф был снижен до 51,22 рублей за кубометр (с учетом НДС).

На данный момент в Московской области реализуется тарифная политика, направленная на постепенное сокращение существующей межтарифной разницы и непревышение установленного на уровне РФ предельного индекса платы за коммунальные услуги.

Работу по консолидации объектов ЖКХ и переходу к единым тарифам поручил провести губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.