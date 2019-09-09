РИАМО - 9 сен. Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Адальби Шхагошев отметил, что в стране может быть ужесточено наказание за нарушение на выборах, в том числе в день тишины, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что Google публиковал политическую рекламу в день выборов в стране, а это можно расценить как вмешательство во внутренние дела РФ. Google ответил о поддержке «ответственной» политической рекламы, соответствующей местным законам. В то же время Facebook завил, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут местные рекламодатели.

«Знаменитое «окей, Google» не соответствует тому ответу, который они дали: он разорванный, половинчатый. Они говорят, что имеют право заниматься политической рекламой. Да, это так, но мы хотим понять, почему это было сделано в день тишины», - заявил Шхагошев на ответ компании.

Он уточнил, что от Facebook также ждут ответ на этот вопрос, так как закон страны был нарушен и такие крупные компании не могут этого не понимать.

По его словам, данный вопрос можно решить диалогом с компаниями, но если они не пойдут на контакт, то решение можно принять и без их участия.