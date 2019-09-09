РИАМО - 9 сен. Жители Московской области могут принять участие в выборе объектов для благоустройства посредством голосования на портале «Добродел», в этом году уже прошли голосования по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, а также по строительству линий наружного освещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Так, совсем недавно, 25 августа, на портале завершилось голосование по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, которое стартовало 5 августа. Участие в голосовании приняли более 33 тысяч человек, а также более 6,5 тысячи дворов.

«Список дворов будет опубликован завтра, 10 сентября 2019 года, на сайте министерства благоустройства Московской области», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Также с 15 по 21 июля на портале «Добродел» прошло голосование, в ходе которого жители Подмосковья выбирали общественную территорию, которая войдет в пятилетний план по благоустройства, что будет являться условием ее включения в госпрограмму региона «Формирование комфортной городской среды» в 2020-2024 годах. В этом голосовании приняли участие более 19,4 тысячи человек, которые выбирали из 291 объекта.

Не обошли стороной и вопрос возведения линий наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Голосование по этой проблеме проходило еще в мае, а участвовали в нем более 6,37 тысячи человек, выбиравших из более чем 2,1 тысячи предложенных объектов.

«Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий в 2020 году. Жители выбирают те территории, которые, по их мнению, необходимо будет благоустроить в первую очередь. Это позволяет выделить в муниципалитетах наиболее социально значимые для жителей объекты», - отмечается в сообщении.

Подобное голосование впервые прошло в Подмосковье в 2018 году. Участие в голосованиях приняли 1,5 миллиона человек — каждый пятый житель области.

Только в голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первую очередь в 2020 году, проголосовали более 48,5 тысяч человек. Оно проходило на «Доброделе» с 20 февраля по 1 марта. Благоустройство территорий, набравших наибольшее количество голосов, пройдет в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».