РИАМО - 9 сен. Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды вместе с полицией забрал из гаража в центре Москвы львенка, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы департамента.

«По обращению жителей инспекторы департамента природопользования Москвы совместно с полицией изъяли львенка, который находился в гаражах рядом с проспектом Мира. Начато административное расследование», - сказал собеседник агентства.

Львенка передали в центр передержки животных, его осмотрит ветеринар.

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