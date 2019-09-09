РИАМО – 9 сен. Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Дмитрий Свищев призвал организовать СМС-рассылку с победами российских спортсменов для борьбы с ожирением и для популяризации спорта, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ожирение становится национальной угрозой. Лишний вес — это основа многих опасных, смертельных заболеваний», — заявил Свищев.

При этом он назвал первоисточником проблемы фаст-фуд, после прихода которого в России и начались проблемы с лишним весом. Поэтому он посчитал, что нужно использовать любые методы для того, чтобы изменить отношение граждан к себе и своему здоровью.

«Если им придет информация от того же Хабиба Нурмагомедова, где он скажет: «Хорош сидеть, пошли заниматься спортом», — на мой взгляд, она окажет сильное воздействие. И стоит это копейки», — сказал Свищев.

Депутат также отметил, что государство много вкладывает в профессиональных спортсменов, поэтому они «обязаны поработать на страну, как когда-то страна работала на них».