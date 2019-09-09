РИАМО – 9 сен. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал предложение о введении в России единой минимальной цены на сигареты, по его мнению, это такие методы регулирования табачного рынка вполне допустимы и уберегут школьников от возникновения вредной привычки, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нужна та цена, которая будет обеспечивать уменьшение доступности табачных изделий для школьников. К тому же нужно прописывать цену на упаковке сигарет. В таком случае продавец будет знать, что имеет право повышать, но не имеет право снижать. Таким образом, никто не будет демпинговать», - сказал Онищенко.

Он также подчеркнул, что сложно контролировать тех, кто ввозит неакцизный товар, ведь они и в таком случае будут продавать сигареты из-под полы.

Сейчас в Госдуме обсуждают возможность применения подобных мер. Парламентарии уверены, что это решение позволит пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции, которая попадает в Россию в основном из ближнего зарубежья. А только в 2018 году общий объем таких изделий на российском рынке достиг 80%, из-за чего федеральный бюджет потерял примерно 50 миллиардов рублей.