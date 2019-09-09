РИАМО - 9 сен. Девятый арбитражный суд Москвы не удовлетворил жалобу четырех компаний на решение другого суда, по которому их приговорили к штрафу в размере 6,9 миллиона рублей за незаконную свалку на открытом грунте возле пруда в горокруге Дзержинский, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Суд рассмотрел жалобу компаний «УК Авторейс», «Группа компаний чистый сервис», «Юмарк» и «Ирвик транс» на решение суда предыдущей инстанции о взыскании ущерба, нанесенного незаконной свалкой в карьере ЗИЛ.

«Сумма ущерба в 6,9 миллиона рублей рассчитана на основе лабораторных исследований образцов отходов и природной воды в пруду», — отмечается в материале.

Минэкологии подало иск с требованием взыскать с нарушителей упомянутую сумму, решение было вынесено в пользу министерства. Не согласившись с ним, ответчики подали жалобу, однако девятый арбитражный суд отказал в ее удовлетворении.