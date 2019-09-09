РИАМО – 9 сен. Индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске после расширения станет одним из крупнейших индустриальных парков Подмосковья, в ближайшее время начнется активная фаза привлечения инвесторов на новый земельный участок, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений совместно с Росимуществом завершило процедуру передачи земельного участка, находящегося в федеральной собственности, на баланс городского округа Солнечногорск для дальнейшего расширения индустриального парка «Есипово». Сейчас с земельных участков сняты все обременения, что позволяет вовлечь их в хозяйственный оборот и реализовать крупный инвестиционный проект.

«В 2013 году правительство региона предоставило порядка 300 гектаров областной земли для размещение первой очереди индустриального парка, теперь для расширения передано еще 285 гектаров», – сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Он дополнил, что сейчас в «Есипово» зарезервировано потенциальными резидентами более чем 85% существующей территории. По словам Хромова, в ближайшее время начнется активная фаза привлечения инвесторов на новый земельный участок и строительство на нем необходимой инфраструктуры.

На территории индустриального парка уже работает первый в России автомобильный завод Mercedes-Benz, который в апреле этого года открыл президент России Владимир Путин.

Управляющая компания площадки, Корпорация развития Московской области (КРМО), занимается привлечением новых инвесторов в Солнечногорск. Как отметил заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров, Есипово – очень перспективная локация для развития производственных компаний.

«Удобная логистика, кадровые ресурсы, возможность подготовки кадров на месте под запросы предприятий, а также оптимальная стоимость земельных участков, делают территорию Солнечногорского муниципалитета привлекательной для промышленных инвесторов», – перечислил Федоров.

На сегодняшний день готовые промышленные площадки в виде индустриальных парков, технопарков, ОЭЗ – наиболее эффективные решения в вопросе привлечения инвестиций.

«Помимо «Есипово 2», в Подмосковье ожидается открытие новой ОЭЗ «Кашира», а также ведутся работы по подготовке территории в Домодедове по созданию еще одной ОЭЗ. Всего в Московской области насчитывается 80 промплощадок с готовой инфраструктурой, и регион занимает по этому показателю первое место в России. Развивая эти площадки, мы поддерживаем высочайший инвестиционный потенциал Подмосковья», – заверил Хромов.