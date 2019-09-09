РИАМО - 9 сен. За январь-июль 2019 года оборот розничной торговли Московской области достиг 1,4 триллиона рублей, таким образом он вырос более чем на 4,9%, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка региона.

«Оборот розничной торговли Подмосковья вырос на 4,9% и составил 1,435 триллиона рублей. Обследование конъюнктуры и деловой активности организаций розничной торговли во 2 квартале 2019 года показало, что экономическая ситуация на потребительском рынке по сравнению со 2 кварталом 2018 года улучшилась на 1 процентный пункт», - сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

В товарной структуре оборота розничной торговли области преобладает продажа непродовольственных товаров, доля которых в обороте розничной торговли в январе-июле составила 54,1%.

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в сфере торговли остается стабильным и составляет 4%.

Индекс потребительской уверенности увеличился по сравнению со 2 кварталом 2018 года на 1 процентный пункт, что свидетельствует о благоприятности условий для покупок и ожидаемого личного материального положения потребителей.