РИАМО – 9 сен. По результатам национальной премии «Репродуктивное завтра России» Московский областной перинатальный центр, который расположен в Балашихе, признан лучшим в стране, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

В Сочи 7-8 сентября проходила национальная премия «Репродуктивное завтра России». Мероприятие проводилось уже в 7-й раз, участниками стали руководители лучших организаций родовспоможения России, профессора, практикующие медицинские специалисты. Всего участие приняли порядка 3,5 тысячи человек из более чем 60 регионов России.

«В конкурсе приняли участие 59 перинатальных центров России, в том числе Московский областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе. С учетом целого ряда показателей, в том числе количества преждевременных родов, процента кесарева сечений, количества спасенных детей с экстремально низкой массой тела, наш центр получил диплом в номинации «Лучший перинатальный центр», – сказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Она также поздравила коллег с заслуженной победой.

Награду получила главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Национальная премия «Репродуктивное завтра России» проходит при поддержке Минздрава РФ и Росздравнадзора. Оценка участников проводится с помощью специальной программы, что исключает возможность подтасовки результатов.

Московский областной перинатальный центр открылся в 2004 году. Ежегодно в его стенах рождается около 6 тысяч малышей. Специалисты оказывают все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.