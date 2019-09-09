РИАМО - 9 сен. Резидент ОЭЗ «Дубна» приборный завод «Тензор» изготовил высокотехнологичное оборудование для первой атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш, первую партию изделий зарубежный заказчик получит в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Крупный заказ на поставку оборудования для АЭС в Бангладеш завод получил в конце 2018 года. Тогда по результатам конкурсных процедур закупочная комиссия госкорпорации «Росатом» предоставила подмосковному предприятию право на заключение договора по изготовлению систем контроля и управления противопожарной защитой, местных пультов управления общестанционного оборудования для первого и второго энергоблоков строящейся АЭС «Руппур».

«С конца мая этого года проведена целая серия проверок и совещаний, в том числе выездных, с участием представителей госкорпорации «Росатом», специалистов из Бангладеш, а также АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ), АО «Безопасность» и ВПО «Зарубежатомэнергострой» для достижения ключевого события - готовности производства и входного контроля комплектующих и материалов», - говорится в сообщении.

Генеральный директор АО «Тензор» Виктор Голубев отметил, что сотрудники его предприятия хорошо осознают, какой ответственности требует строительство первой АЭС в Бангладеш, и выполнили большое количество подготовительных работ. Неоднократные проверки инспекторов на территории приборного завода показали, что предприятие – единственное из отечественных производителей, которому выдали разрешение на то, чтобы продолжить производство оборудования.

«Уже открыто финансирование, после авансового платежа 5,6 миллиона долларов поступил второй транш в размере 2,3 миллиона при общей стоимости контракта 28,8 миллиона долларов. Отгрузка первой партии наших изделий состоится в ноябре 2019 года», - сказал Голубев.

Он добавил, что получение контракта стало возможным после успешно пройденного аудита АО «РАСУ» (98 из 100 баллов) на соответствие продукции завода требованиям МАГАТЭ и международным стандартам в области использования атомной энергии.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, зарубежному партнеру направят большие партии высокотехнологичной аппаратуры, разработанной и произведенной в наукограде Дубна: программно-технических средств, приемно-контрольных приборов, групповых контроллеров, извещателей/оповещателей, модулей контроля и блоков оповещения.