РИАМО – 9 сен. В период со 2 по 8 сентября в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2435 нарушений жилищного законодательства, выдано 318 предписаний об их устранении, составлено 414 протоколов об административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 439 штрафов на общую сумму более 6 миллионов рублей.

«Больше всего протоколов на минувшей неделе государственные жилищные инспекторы по-прежнему составили в городском округе Истра. Здесь за нарушения лицензионных требований, а также законодательства о повышении энергоэффективности Госжилинспекцией заведены 47 административных дел в отношении МУП «Истринское ЖЭУ» и ООО «УО «ЖКХ Снегири», – отмечается в сообщении.

Наряду с Истрой на минувшей неделе в красную зону попал городской округ Подольск, где в адрес управляющих организаций МУЖРП №4, МУП «СЕЗ», ООО «УК Август ЖКХ» заведено 69 административных дел за невыполнение законных предписаний надзорного ведомства, самовольную перепланировку жилых помещений.

Кроме того, в течение прошедшей недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров почти в 2,5 тысячах многоквартирных домов.

Нарушения теплового контура обнаружены в 634 домах.

Одинцовский городской округ вновь сохранил лидирующее место в числе аутсайдеров: здесь государственными жилищными инспекторами выявлено 99 нарушений. Мытищи после недельной паузы вновь вернулись в «красную зону» с 96 нарушениями.

Завершил список городской округ Воскресенск, в 62 домах которого повреждены или отсутствуют оконные заполнения, заполнения входных дверей в подъездах, неплотно закрыты оконные рамы, входные двери, на которых отсутствуют самозакрывающие устройства.

«Частичные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 237 домах, расположенных в Подмосковье. Наибольшее их количество по-прежнему находится в городском округе Щелково (92 дома)», – дополняется в сообщении.

Помимо этого, в тройку округов, управляющие компании которых плохо следят за состоянием фасадов жилых домов вошли Истра (47 домов) и Воскресенск (38 домов).

На устранение всех выявленных нарушений жилищного законодательства выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.