РИАМО - 9 сен. Подмосковная дзюдоистка в составе сборной команды России заняла первое место на международном турнире по дзюдо имени Дзюгоро Кано во Владивостоке, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Командный юношеский международный турнир состоялся 5 сентября. Русские спортсмены обыграли команду Монголии, получившую серебро, и японских дзюдоисток, завоевавших бронзу. В составе сборной России победила спортсменка из Подмосковья Аина Моисеева, которая выступает под руководством Кирилла Вопросова. Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков поздравил юниорку, а также мужскую, женскую команды и тренеров с общекомандной победой.

«Нам удалось подняться на пьедестал во всех дисциплинах, что говорит о всестороннем развитии дзюдо в нашей стране. Мужчины были первыми, девушкам досталась бронза. Второе место мы заняли в составе смешанных команд», - уточнил Терюшков.

Он отметил, что подмосковные юниоры продолжают удивлять, занимая призовые места в различных видах спорта и выразил надежду, что этот успех – только начало большого пути, и их можно будет увидеть на Олимпиаде.