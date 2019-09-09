РИАМО - 9 сен. В городском округе Химки в отношении местного жителя, подозреваемого в причинении ножевых ранений собаке, возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«8 сентября в дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение о конфликте между местными жителями у одного из домов на Московской улице в микрорайоне Подрезково», - отмечается в материале.
На место был направлен наряд полиции. Оказалось, что конфликт произошел между супружеской парой, выгуливающей собаку без намордника, и мужчиной 1984 года рождении. В результате инцидента последний набросился на пса с ножом и нанес ему несколько ранений.
Сейчас в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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