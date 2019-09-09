РИАМО - 9 сен. В столичном храме Ильи Пророка в Обыденском переулке начались работы по реставрации уникальной живописи в алтаре, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Церковь располагается по адресу: Второй Обыденский переулок, дом 6/3, строение 1. Ей присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

«В настоящий момент реставраторы приступили к сохранению уникальной живописи в алтаре церкви Ильи Пророка в Хамовниках. Росписи находятся в неудовлетворительном состоянии: красочный слой поврежден, имеются трещины, потертости и серьезные загрязнения. Главной целью реставрации является возвращение живописи исторического облика», - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что в ходе реставрации будет укрепляться штукатурка, а также заделаются трещины. Мастера-реставраторы устранят поздние покраски и восстановят росписи, они проведут антисептическую обработку и нанесут защитный слой.

«Церковь Ильи Пророка – уникальный памятник культового зодчества с очень интересной историей. <…> Богослужения в храме Ильи Пророка не прекращались даже в советские годы. То есть, они непрерывно продолжаются уже больше 300 лет. И в церкви сохранился иконостас XVIII века», - подчеркнул Емельянов.

Церковь с приделом была построена в 1702–1706 годах на месте деревянного храма у бывших Пречистенских ворот. Последняя крупная реставрация проводилась в ней в 2000–2001 годах.