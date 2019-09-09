РИАМО – 9 сен. На улице Парковая в Химках планируют построить детский сад на 250 малышей, в здании разместят игровые, спальни, музыкальный зал помещение для кружков, где будут проводить развивающие занятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству детского сада в городском округе Химки.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест» на улице Парковая, дом №7. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Он уточнил, что группы в трехэтажном здании разместят отдельными блоками. В их состав войдут раздевалки, игровые, спальни и санузлы. Кроме того, в детсаду появятся медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, а также помещение для кружков, где будут проводить развивающие занятия.

На территории разместят игровые и спортивные площадки, теневые навесы, освещение и ограждение. На участках высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

По словам Тагиева, особое внимание в ходе строительства будет уделено комфортности и безопасности учебного учреждения.

Возведение данного объекта будет вестись в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».