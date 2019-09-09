РИАМО – 9 сен. Врачи Коломенской центральной больницы провели уже 10 операций с применением недавно освоенного аорто-бедренного шунтирования через небольшие проколы, позволяющего значительно снизить хирургическое вмешательство при операциях на сердечно-сосудистые патологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова отметила, что все операции прошли без осложнений и с хорошим клиническим результатом. Данная операция позволяет пустить кровоток в обход закупоренной аорты и подвздошных артерий с помощью искусственного сосуда.

«Преимущество данного вмешательства заключается в том, что выполняется оно через небольшой разрез всего в несколько сантиметров, что позволяет уменьшить операционный травматизм, количество осложнений и ускорить выздоровление пациента», – сказала Мухтасарова.

Аорто-бедренное шунтирование выполняется при таких заболеваниях, как атеросклероз артерий нижних конечностей со стенозом или окклюзией подвздошных артерий, синдром Лериша, аортоартериит с поражением подвздошных артерий.