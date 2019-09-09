РИАМО - 9 сен. Девять жилых домов на 2,8 тысячи квартир ввели в эксплуатацию за прошедшую неделю в Подмосковье, а также получили разрешения на строительство еще четыре дома на 1,2 тысячи квартир, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Также за этот же период в регионе ввели в эксплуатацию 15 нежилых объектов и выдали разрешения на строительство еще 25 объектов.

«Разрешения на строительство выданы шести школам: двум в Подольске, двум Химках, а также в Лобне и Волоколамске. Также разрешения на строительство получили: детский сад в Ивантеевке, два фельдшерско-акушерских пункта в Егорьевске и Шатуре, пять производственных цехов, два аграрно-промышленных комплекса в Волоколамске, зал художественной гимнастики Дворца спорта в Раменском», - сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

В это же время ввели в эксплуатацию ФОК в Реутове и восемь жилых домов на 2,4 тысячи квартир в поселении Булатниковское Ленинского городского округа. Разрешения на ввод также получил дом на 354 квартиры в ЖК «Митино парк» в Красногорске, три производственных цеха, три складских строения и три торговых объекта.

Также на минувшей недели стартовали строительные работы по возведению домов на 940 квартир в поселении Томилино в Люберцах и на 256 квартир в Мытищах.