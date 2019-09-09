РИАМО – 9 сен. 86-летняя заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева оказалась в больнице после того, как упала дома, врачи диагностировали у нее перелом бедра, сообщает Федеральное агентство новостей.

Женщина упала дома, вероятно, из-за того, что у нее закружилась голова. Произошло это еще 6 сентября.

«Встать не смогла. Вызвали скорую, отвезли в больницу. Перелом бедра. Полночи провели в травматологическом <…> Сейчас все неплохо, ну насколько может быть неплохо в этой ситуации. Бабушка держится молодцом, бодра, не жалуется», - рассказал ее внук Федор Дубшан.

Медики готовятся к проведению операции по установке металлоконструкции. Проведут ее 13 сентября. Однако есть сопутствующая проблема — у Кудрявцевой из-за травмы понижен гемоглобин, а из-за этого, в свою очередь, после операции ей может понадобиться переливание крови.

Кудрявцева окончила школу-студию МХАТ в 1954 году, после чего начала свою актерскую карьеру в Ленинградском театре юных зрителей, где сразу оказалась на ведущих ролях. В ее репертуаре постановки «Накануне» по повести Ивана Тургенева, «Вишневый сад» Антона Чехова. Кроме того, она принимала участие в съемках сериалов «Тайны следствия-2» и «Улицы разбитых фонарей».