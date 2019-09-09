РИАМО - 9 сен. 12 сентября депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект о том, чтобы перенести сроки обязательного переезда рынков в капитальные строения с 1 января 2020 года на пять лет вперед, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Эту инициативу депутаты обсудят на первом в осенней сессии заседании регионального парламента.

«Планируем рассмотреть законопроект, который касается одновременно и сферы сельского хозяйства и розничной торговли, и поддержки малого и среднего предпринимательства. По действующему закону, все сельскохозяйственные рынки с 1 января 2020 года должны перейти в капитальные строения. Однако своим законом мы отсрочим эту их обязанность на пять лет – до 1 января 2025 года», — сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что надобность такого переноса подчеркивали подмосковные фермеры и предприниматели на приемах и встречах с ним и его коллегами-депутатами.