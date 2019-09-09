РИАМО – 9 сен. В столичном магазине «Читай-город» в торгово-развлекательном комплексе «Европейский» 11, 12 и 13 сентября презентации своих книг проведут оперная певица Любовь Казарновская, протоиерей Андрей Ткачев, блогер, эксперт в тайм-менеджменте Анна Всехсвятская, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

«Выдающаяся оперная певица, педагог и общественный деятель Любовь Казарновская, в послужном списке которой около полусотни оперных ролей, написала новую книгу – «Тайны оперы», – отмечается в сообщении.

В своем произведении Казарновская расскажет, как посредством нот пробиться к сути того, что хотел выразить ими композитор, как сохранить в памяти даже самые малые из мгновений общения с великими и величайшими музыкантами, с которыми тебя сталкивала судьба. Встреча пройдет 12 сентября, начало в 19:00.

«Священнослужитель Русской православной церкви, проповедник, миссионер и телеведущий Андрей Ткачев представит свою книгу «Каюсь, что я не ангел». <…> Это практическое указание по преодолению специфических соблазнов нашего времени, когда грех принимается за норму, а безгрешие – за странность и опасную болезнь», – уточняется в материале.

Задать вопросы автору можно будет 13 сентября с 19:00.

11 сентября в 19:00 эксперт номер один в женском тайм-менеджменте, блогер, создатель академии «Время в порядке», мама двух дочек Анна Всехсвятская представит свою книгу «Время в порядке».

«Как навести порядок в жизни? Как успевать работать, заниматься спортом, уделять время семье и при этом не забывать про себя? Как навсегда забыть, что такое «крутиться, как белка в колесе»? У Анны Всхесвятской есть ответы на все эти вопросы», – добавляется в сообщении.

Все встречи с авторами состоятся в магазине «Читай-город» по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2, ТРЦ «Европейский», четвертый этаж.