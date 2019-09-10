РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. В двух многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска во вторник временно отключат свет из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 10 сентября не будет подаваться электроэнергия по адресам: улица Спортивный проезд, дома №№5 и 7. Света не будет с 10:00 до 17:00. В это время будут производиться ремонтно-профилактические работы», – говорится в сообщении.

Жителям данных домов приносят извинения за доставленные неудобства.