РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 сен. В двух деревнях Домодедова во вторник в связи с проведением плановых работ пройдет отключение электроэнергии, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: деревня Минаево», – говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии ожидается с 9:00 до 18:00.

Также с 9:00 до 17:00 в связи с работами по капитальному ремонту оборудования ожидается нарушение электроснабжения в деревне Базулино.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО МОЭСК в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.