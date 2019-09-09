РИАМО - 9 сен. Бизнесмены Подмосковья смогут посетить бесплатный семинар «Акселерационные программы развития экспортных компетенций» 18 сентября, на котором эксперты расскажут о самых эффективных моделях и инструментах выхода на новые рынки, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Для экспортно ориентированных компаний региона выступят спикеры ведущих институтов развития, которые расскажут о самых эффективных моделях и инструментах выхода на новые рынки.

«По итогам 2018 году объем несырьевого экспорта превысил 6,9 миллиарда долларов США, но стоит задача увеличить показатели к 2024 году до 13,24 миллиарда долларов США. Это серьезный вызов и большая работа. Но в итоге она повлияет ключевым образом на продвижение российской продукции на международном рынке», – отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Он уточнил, что обучение новым технологиям продвижения экспорта – важный этап по повышению объема поставляемых товаров из Подмосковья в зарубежные страны.

В ходе семинара предприниматели познакомятся с акселерационными программами: экспортный акселератор Сбербанка, акселератор бизнес-школы Сколкова «Экспортеры 2.0», PwC Russia Accelerator.

Спикеры расскажут, как выбрать целевой рынок для экспорта и подготовить товар к выходу на зарубежные рынки, какие эффективные инструменты продвижения продукции на внешние рынки и поиска покупателей существуют; чем программы могут помочь экспортно ориентированному бизнесу, как проработать дорожную карту выхода на целевые рынки и так далее.

Мероприятие состоится 18 сентября в 12:00 по адресу: Красногорск (метро «Мякинино»), бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция В (БЦ «Кубик»), 11 этаж, Торгово-промышленная палата Московской области. Сбор участников с 11:30. Продолжительность мероприятия около 2,5 часов.

Для удобства также будет организована онлайн-трансляция семинара видеоконференции с муниципальными офисами торгово-промышленных палат в городах Московской области. Адреса и телефоны палат размещены на сайте.

Для регистрации на мероприятие необходимо заполнить форму по ссылке.

Контакты для очного участия в фонде поддержки ВЭД МО (Красногорск) – Максим Черепахин, телефон: 8(495)150-39-11, добавочный 09.