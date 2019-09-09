РИАМО – 9 сен. В Подмосковье по губернаторской программе уже оборудовали 102 детских площадки, в этом году детские игровые площадки устанавливаются по семи тематикам, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«102 детские площадки по губернаторской программе установлены на 9 сентября. В этом году детские игровые площадки по губернаторской программе устанавливаются по семи тематикам: «транспорт», «космос», «лес», «замок», «эко-город», «море», «спорт». Это большие игровые комплексы по 450 квадратных метров с мягкими, безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета», – завил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что главная идея создания комфортной среды в городах региона состоит в том, чтобы сделать окружающее человека пространство приятным для проживания.

«Современная площадка – это серьезная конструкция, которая должна соответствовать всем требованиям ГОСТа. Наши площадки являются всесезонными – хороший игровой комплекс пригоден для игр не только летом, но и зимой. Проектировщики учитывают этот момент при подготовке концепций», – разъяснил Хайкин.

В этом году министерство благоустройства ввело 48 новых элементов на детских площадках. Одним их самых популярных элементов, который в общественных обсуждениях был выбран самими детьми, является канатно-веревочный комплекс. Данные конструкции позволяют развивать у ребят ловкость, гибкость и равновесие. Их включение в занятия помогает физическому развитию детей.

Кроме того, обязательным атрибутом новых площадок является безопасность. Перенасыщенность игровым оборудованием может снизить уровень безопасности на площадке – детям просто будет тесно.

«Поэтому при подготовке проектов комплексов специалисты оставили достаточно открытых пространств, где можно будет играть в прятки, догонялки или ездить на велосипедах. Мягкое, безопасное резиновое покрытие яркого цвета – отличительная особенность современных уличных комплексов для детей. Именно такое покрытие будет на 246 площадках, которые установят в этом году в регионе по губернаторской программе: 213 во дворах и 11, состоящих из трех, в парках», – заверил Хайкин.