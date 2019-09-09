РИАМО - 9 сен. До конца текущего года прививки от гриппа могут сделать 3,6 миллиона жителей Подмосковья, в числе которых - 2,6 миллиона взрослых и порядка 998 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В прошлом году прививку от гриппа сделали порядка 3,5 миллионов человек.

«Ежегодная вакцинация против гриппа несет в себе основной задачей снижение заболеваемости населения. В наши поликлиники закуплены современные вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Важно, что процедура не займет более 10-15 минут», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Грипп опасен не столько течением заболевания, сколько развитием опасных осложнений. Для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Терапевт или педиатр проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и направит на прививку.