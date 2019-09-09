РИАМО – 9 сен. До 30 сентября в аэропорту Шереметьево проходит тематическая выставка, посвященная легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Тимофеевичу Калашникову, экспозиция представлена в арт-галерее терминала Е, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

В ноябре текущего года отмечается столетний юбилей со дня рождения знаменитого русского конструктора.

«Под руководством Михаила Калашникова разработаны и произведены десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия, а автомат Калашникова признан одним из самых значимых изобретений XX века», – отмечается в сообщении.

Выставка в Шереметьеве приурочена к празднованию 100-летия со дня рождения конструктора-оружейника. Экспозиция включает исторические кадры из жизни конструктора, дополненные выдержками из его биографии.

«Фотовыставка – это уникальная возможность для пассажиров Шереметьева прикоснуться к истории и познакомиться с жизнью и достижениями выдающегося конструктора из Удмуртии. Каждый зритель выставки почувствует себя немного ближе к Удмуртии», – подчеркнул первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин.

Выставка в честь 100-летия Калашникова состоит из тематических разделов: «О жизненном пути конструктора»; «Детство и школьные годы»; «Армия и военные годы»; «Конструкторская деятельность»; «Политическая деятельность»; «Вклад в развитие оружейного дела»; «На пути к главному изобретению – АК-47»; «Послания потомкам».