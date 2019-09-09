РИАМО - 9 сен. Член политсовета московского отделения «Партии перемен», помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подала заявки в мэрию столицы на проведение акций – митинга и шествия 21 и 22 сентября.

«Я подала две новых заявки на митинг и шествие: это выходные следующей недели. И сейчас я публично обращаюсь к новоизбранным оппозиционным депутатам Мосгордумы. У вас есть возможность сделать первое хорошее дело на новом посту. Поддержите эти заявки», – написала Вихарева на своей странице в Facebook.

Цель акций – выступление за соблюдение конституционных прав и против политических преследований.

В уведомлении говорится, что митинг планируется провести на проспекте Академика Сахарова 21 сентября во второй половине дня, а участие в нем могут принять до 100 тысяч человек.

А на 22 сентября запланировано шествие до 10 тысяч человек от Страстного бульвара по Бульварному кольцу и до проспекта Сахарова, которое предлагается провести во второй половине дня.