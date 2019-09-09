РИАМО - 9 сен. В выходные после ремонта был открыт поворот с улицы Авиационная в Химках на Шереметьевское шоссе к терминалу В аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На дороге заменено асфальтобетонное покрытие и устроена ливневая канализация. Работы проводятся в рамках второго этапа реконструкции Старошереметьевского шоссе – здесь планируется построить одноуровневую кольцевую развязку на пересечении улицы Авиационная, Лобненского и Шереметьевское шоссе», – отмечается в сообщении.

Общая протяженность реконструкции составит более 3 километров. Завершить реконструкцию планируется в 2020 году.

Реконструкция позволит вдвое увеличить пропускную способность участка дороги – до 70 тысяч автомобилей в сутки.